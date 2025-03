Eesti põlised lambad saavad oma konkursi

Konkursi idee autor, kasukameister ja kihnu maalammaste kasvataja Made Uus ütles, et konkursi eesmärgiks on väärtustada ja propageerida Eestis kasvatatavate põlistõugu lammaste villa ja naha kasutamist. "Põlistõugudena on meil tunnustatud eesti maatõugu lammas ja kihnu maalammas," täpsustas ta.

Made Uusi sõnul on selle konkursi üheks oluliseks eesmärgiks ka lambakasvatajate teadlikkuse tõstmine nende poolt kasvatatavate põlislammaste villa ja naha väärtustest kvaliteetse toorainena. "Olen aastaid valmistanud etnograafilisi lambanahkseid kasukaid ja näen, et suur murekoht on kvaliteetse materjali saamises – lambaid meil ju on, kuid lambakasvatajaid, kelle käest head kasukanahka saada, on vajaka", rääkis Made Uus. Ta märkis, et veel kümme aastat tagasi leidis Eestis kasvatatud lammaste vill ja nahk väga vähe eesmärgipärast kasutust. "Praegu on olukord juba parem, kuid siiski on selle kohaliku tooraine väärindamisel veel palju arenguruumi," sõnas ta.