Publiku ette astuvad "Sulane" ja näidendi autor Mario Pulver

Mario Pulver: ""Sulane" räägib väikestest inimestest, kes sooritavad räigusi ja jubedusi, kuid on alati veendunud, et nad vaid täitsid käsku ja muidu oleks nende endaga tehtud midagi koledat. Mind on alati paelunud see ülim egoism, mis kinnitab inimesele, et temaga ei tohi teha neid asju, mida ta teistele teeb. Tekst valmis mononäidendina, kuid juba kirjutamist lõpetades tundsin, et midagi ei ole päris paika loksunud. Pärast üle lugedes leidsin, et vist oleks ikkagi paremaks vormiks mitme tegelasega näidend, mis muudab struktuuri loogilisemaks ja sujuvamaks."