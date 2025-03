Vaade: kui kevad näpistab tagumikust

Maakodu korrastamine on loomulikult väga tervitatav tegevus. Seal tegutsemine on kohe märgatav: riisudes näed sedamaid, kuidas terve talve vastu maad lamandunud kolletanud kõrred rehapulkade vahele jäävad ja tärkavale rohule ruumi teevad. Viljapuude ning põõsaste lõikamisel täpselt sama – tehtud tööd saad silmaga mõõta ja rahulolu tunda. Risti-rästi kasvanud okstest ilusa võra kujundanud aednik saab terve hooaja rõõmu tunda. Viljad kasvavad palju suuremad kui varem ja tore on ju vaadata, kui puu on puu, mitte metsikuks kasvanud pussakas.