Haljala vallavanema lahkumine tuulikuärist kujunes eriskummaliseks

«Ta ütles kohe, et tal on huvide konflikt. Minul esimene prioriteet ei olnud Haljala, aga kuna ma ise olen Haljala valla elanik, siis ma soovin, et siia ei tuleks arendajad, kes ainult ärilistel eesmärkidel üritavad maksimumi võtta. Mina nägin, et tuleb ise see protsess enda kätte võtta ja teha kompromiss­lahendus, mis on nii kohalike elanike kui arendajate seisukohalt optimaalne,» rääkis Senkel.