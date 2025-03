Südaööni saab esitada rõõmsaid inimesi ja rõõmu loovaid õpetajaid

Vaimse tervise vitamiinide kampaania käigus otsiti Eestist rõõmsaid inimesi ning hetkeseisuga on tuvastatud juba enam kui 1500 rõõmsat inimest. Suur osa rõõmsatest inimestest on koolide ja lasteaedade õpetajad, kuid rõõmsate hulka sattus ka teiste elualade inimesi, nagu näiteks tantsutreenerid, pulmaisad ning koguni ajakirjanikke.

Peaasi.ee juht Anna-Kaisa Oidermaa ütles, et õnnelike ja rõõmsate inimeste hulk Eestis võib olla tuhandetes kordades suurem kui esmapilgul ehk paistab ning tuvastatud rõõmsad inimesed on vaid nii öelda jäämäe veepealne osa.

"See ei ole aprillinali, kuigi võib nii tunduda. Vaatamata kõigele meie ümber, mis võiks tuju rikkuda ja ärevust tekitada, on paljud Eesti inimesed siiski suutnud säilitada rõõmsa meele. Soovitasime tänavuse vaimse tervise vitamiinide kampaania käigus keskenduda headele suhetele ja meeldivatele emotsioonidele, puhkusele, liikumisele ning tasakaalustatud toitumisele ning teha võimalusel nende vitamiinide võtmist KOOS. Ühtlasi saab peaasi.ee lehelt igaüks oma lähedasele sobiva vaimse tervise vitamiini saatekirja läkitada," rääkis Oidermaa.

Ta lisas, et kui kõik Eesti rõõmsad inimesed on tuvastatud, saab asuda analüüsima, miks ja mille üle nad rõõmustavad ning kas on võimalik leida seoseid rõõmus olemise ning inimese elukoha, eriala, vanuse, hariduse, jõukuse ja muude tunnuste vahel.