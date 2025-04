KANTS muudab Rakvere tantsuoaasiks

Rakvere kultuurikeskus​ muutub 10.–12. aprillil taas tantsuoaasiks, kui teist aastat järjest toimub Rakvere kaasaegse tantsu festival KANTS. Eesti tantsuagentuuri ja Rakvere kultuurikeskuse koostöös sündinud festival pakub publikule kolme päeva jooksul mitmekülgset ja peresõbralikku tantsukogemust, kulmineerudes koreograafi, tantsija ja muusiku Igor Lideri improvisatsioonilise tantsulavastuse "Hetk" esietendusega.

"On ebatavaline ja erakordne, et nüüdistantsulavastus esietendub just Rakveres, väljaspool Tallinna," tõi välja Eesti Tantsuagentuuri etendustegevuse juht Raido Bergstein. Bergsteini sõnul on festivali programm mitmekesine, pakkudes vaatajatele nii hingeminevaid kui ka mõtlemapanevaid tantsuetendusi. "Zuga ühendatud tantsijate "Hool" kõnetab meid inimlikul ja kõigile mõistetaval tasandil, "Väli" suunab meid leidma fookust ümbritsevas maailmas ning Rakveres festivalil esietenduv "Hetk" toob lavale ainulaadse sünteesi nüüdis- ja tänavatantsust, improvisatsioonist, elavast muusikast," rääkis Bergstein.

Rakvere Kultuurikeskuse direktori Eve Alte hinnangul on KANTS tõeline pärl, mis toob kaasaegse tantsu väljaspoole Tallinna, otse Rakvere publiku ette. "Mul on siiralt hea meel, et koostöö Eesti Tantsuagentuuriga on võimaldanud meil sellise väärtusliku kultuurisündmuse ellu kutsuda," rõhutas ta.

​Zuga ühendatud tantsijate ja eesti-palestiina koreograafi Helena Krinali tantsulavastus "Hool" keskendub hoolekandmise eri tahkudele, peegeldades nii selle raskust kui ka ilu. Koreograafide Maria Uppin-Sarve ja Valeria Tageli "Väli" on visuaalne ja poeetiline teekond helilooja Argo Valsi originaalmuusikale. Mõlemad autorid on oma tantsuloominguga ka varem Rakvere publiku ees olnud. Viimati etendus Rakvere teatri suures saalis 2024. aasta talvel Maria Uppin- Sarve poolt tantsuansambel Lee jaoks loodud tantsulavastus "Külavahe folk".



12. aprilli õhtul esietenduv koreograaf Igori Lideri "Hetk" on improvisatsiooniline tantsulavastus, kus eriilmelise nüüdis- ja tänavatantsu taustaga tantsijad loovad koos muusikuga kordumatu ja ettearvamatu sümbioosi.Mullu oli KANTS-i publiku ees Igori Lideri tantsulavastus "Muutus".

KANTS on osa Eesti Tantsuagentuuri TantsuMENÜÜ programmist, mille eesmärk on viia kvaliteetne tantsukunst ka väiksematesse Eesti paikadesse. Selle raames korraldatakse koostöös kohalike kultuurikorraldajatega tantsuetendusi, haridusprojekte ja töötubasid. ​TantsuMENÜÜ kuulub rahvusvahelisse SPARSE Plus võrgustikku, mis toetab kultuurisündmuste toimumist väljaspool suuremaid keskuseid.