Siim Tuus on majandushariduse saanud USA-s, kus omandas magistrikraadi ärijuhtimises. Ta on tegev spordivaldkonnas, juhtinud Rakvere spordikeskust ja spordirajatisi Tallinnas. Rakvere kandis elav ​Guldar Kivro tegutseb laevandusvaldkonnas ning on ettevõtte TS Laevad juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht.