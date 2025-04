Fotod Scoutsrännaku läbis pea 1400 osalejat

Vähemalt korra aastas satub väikest Läsna küla läbivatele teedele nii palju sõidukeid, et isegi liiklusrakenduse Waze järgi on tegu standstill'iga ehk täieliku liiklusseisakuga. Möödunud reedel oli taas see päev, sest keskpolügooni Läsna linnakust asus järjekorras 22. Scoutsrännakule teele pea 1400 osalejat.