GALERII Kadrina Keskkooli trepijooks pakkus pinget ja põnevust

Korraldajatel Salepil ja Lankeil pole päris selge, kes mõtte trepijooksust lagedale tõi, kuid Lankei olevat teatavat inspiratsiooni saanud päästjate trepijooksust, mille distants on aga kordades pikem. "Küsisin Robertilt, kas Kadrinas on ka võimalik midagi sellist teha, ning Robert vastas, et teeme ära," lausus Lankei. Eelmisel aastal olevat olnud nii, et eelregistreerunud oli üks huviline, kuid lõpuks kogunes osalejaid üle 50 ning jooksu otsustati korrata. Kui siinkirjutaja päris korraldajailt, miks osutus jooksupäevaks naljapäev, kõlas vastuseks, et pulli pärast.

Alguse sai võistlus kooli keldrikorruselt, kuid enne jooksutempo üles võtmist pidid võistlejad rügama 50 meetri jagu sõudeergomeetril – see oli mulluse mõõduvõtuga võrreldes uuendus. Esimene katsumus läbitud, ootas jooksjaid ees tuletõrjevoolikutest ning koolipinkidest ja -laudadest kokku seatud takistus, mille alt tuli läbi minna. Võistluse abikorraldaja Raido Nagel rääkis, et selle läbimiseks on igasuguseid taktikaid. Osa roomab, osa käib neljakäpukil. Väiksemad liduval selle rajaosa kummargil läbi, kuid on ka neid, kes mõtlevad, et takistusrada on hoopis uus kooli kaunistav taies, ning soovivad sellest lihtsalt mööda joosta. Antud juhul peavad nad takistuse algusse tagasi minema ja kaotavad sellega olulisi sekundeid. Peale seda pole võistlejatel muud kui jooksusammul treppidest üles tormata.