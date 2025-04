Tapa valla kultuurikeskuses toimus kolmel veebruarikuu esmaspäeval ideekorje, mille käigus arutati, kuidas tähistada linnaõiguste saamise 100. aastapäeva. «Meid oli igal korral orienteeruvalt 15 inimest. Seal me jagasime ideekorje alaliikideks: milliseid trükiseid me vajame, mis sündmusi me tahame korraldada, milliseid inimesi me peaksime tunnustama ja mida me peaksime linnas märgistama,» meenutas Tapa valla kultuurikeskuse juhataja Heili Pihlak.