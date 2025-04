Kevadnäitus keskendub muistsele tarkusele

Ta tõi esile mõne tänapäeval eriti kõnetava vanasõna: kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub; nagu hane selga vesi; meest sõnast, härga sarvest; häda ajab härja kaevu; teise silmas pindu näeb, aga enda silmas palki ei näe; suur tükk ajab suu lõhki; targad sõdivad sõnaga, rumalad rusikatega; söö, mis on küps, aga räägi, mis tõsi; sõnahoobid on valusamad kui käehoobid; laisa tööpäev on ikka homme; tühi kott ei seisa püsti; ka pime kana leiab tera; õnn ja õnnetus käivad ikka käsikäes.