Hetked mälestuste aias õpetaja Aurelie Kaldojaga

Me jalutame üle aja ja Sinu tuttavlikult helisev naer kumiseb kaasa sammude sahinas sääl kastemärjal murul. Oleks mul vaid selline purjedes laev, mis mind nõnda viiks olnud päevalugude juurde korraks veel! Siiski mul miskit on. Mul on ilusad mälestused. Läbi nende tajun, kuidas puud kummarduvad taas Su koduläveni ja Sa ootad seal ... Sa ootad oma poegi, nende armsaid abikaasasid, lapselapsi ja nende lapsi, oma sõpru ja kolleege, oma armsaid õpilasi. Sina, hea õpetaja, ootasid rännuteel kõiki, kes sulle oma olemise ja tulemisega alati rõõmu pakkusid. Sa olid tänulik kõige eest algusest lõpuni.