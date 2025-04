1. aprilli pärastlõunal kell 12.42 helistati häirekeskusesse, et Tapa vallas Sauvälja külas tehakse liiga suurt lõket. Väike-Maarja kutseline päästekomando kontrollis koha üle ja veendus, et lõke oli laiali läinud ja lõkke ümber põles juba kulu. Lõke kustutati.

Samal päeval kell 16.59 anti teada, et Tapa vallas Assamalla külas põletatakse tee ääres kulu. Väike-Maarja kutselised päästjad kustutasid kulupõlengu kümnel ruutmeetril. Kulupõletajale tehti selgitustööd, et kulu põletamine on keelatud.