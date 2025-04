Epp Mäe maadles põhiliselt kehakaalus kuni 75 kg ja on tulnud Eesti meistriks naiste vabamaadluses kaheteistkümnel korral, lisaks on ta neljakordne Eesti meister sumos, neljakordne Eesti meister rannamaadluses ja ühekordne Eesti meister judos.

Jaanuaris sportlaskarjääri lõpetanud Mäe kinnitas toona, et tulemused on kõik toredad olnud, aga kindlasti jäi ka midagi tegemata, ning avaldas lootust, et naistemaadluse järelkasvu Eestis ikka tuleb.