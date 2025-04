Vinni-Pajusti gümnaasiumi noored külastasid Saksamaal sõpruskooli

Teisipäeval külastasime üheskoos Lübeckis asuvat Hansamuuseumi, mis on maailma suurim Hansa liidule pühendatud muuseum. See oli meie kõigi jaoks midagi uut- ka need, kes meist varem Saksamaal käinud on, ei ole sinna enne sattunud. Kindel on see, et kogusime palju uusi tarkusteri. Kui saabus kätte kolmapäev, oli kõigi emotsioonides tunda veidikene kurbust, sest tuli pakkida asjad ning asuda tagasi koduteele. Selle ajaga olime juba ära harjunud uue elukorraldusega ja inimestega endi ümber. Hommikul jätsime hüvasti oma "vanematega" ning lubasime, et kindlasti külastame neid uuesti- nii on meil ka plaanis!