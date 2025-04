Rakvere vanim mees: 103 aasta jooksul olen kõike näinud, nüüd ka BMW-d oma seinas

​Oskar Rohila sõnul​ tema autole nii lähedale ei läinud, et oleks näinud, kas keegi autos on, sest õige pea olid pealtnägijate kutse peale kohal kiirabi, politseinikud ja päästjad. "Tulin tuppa ja helistasin oma tuttavale, kes ka kohale saabus. Ega ma eriti ei ehmatanud, aga natukene värinat ikka sisse tuli. See on ikka küll kole asi, et kõrges eas minu silmad veel sellist asja näevad," rääkis 103-aastane vanahärra.