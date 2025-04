Meelis Kiili: ka mulle on arusaamatu, miks sõdurid uppuvast masinast ei evakueerunud

Virumaalt pärit riigikogu liige, kindralmajori auastmes erusõjaväelane Meelis Kiili tunnistab, et tema jaoks on Leedus Ameerika sõjamasinaga juhtunus palju küsitavusi, kuid ta avaldab lootust, et tõde tuleb päevavalgele ja toimunust tehakse järeldused. "Leedulased on olnud väga avatud ja kindlasti antakse sellest sündmusest ka meile põhjalik ülevaade, kui asjad nende endi jaoks selgeks on saanud," lausus Kiili.