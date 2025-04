Repliik: mida rohkem, seda hirmsam

Raske on kujutleda, mis ime pärast peaks poliitikasse siirduja valima Eesti 200, kui ta pole just erakordselt sinisilmne. See pimedalegi arusaadavalt põhimõttelage partei on jõudnud surmasuhu kiiremini kui enamik neist erakondadest, keda veel vaevu mäletame.

Kõiv väidab, et liikmete värbamise eesmärk on näidata erakonna elujõulisust, lisades, et mida rohkem, seda uhkem. See on eriti jabur.