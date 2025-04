Väike-Maarja väikeettevõte teenis parimate toidutoodete valimisel kaks tiitlit

Parima Virumaa toote tiitli pälvinud Vinkymon musta küüslaugu kaste pohlaga sobitub nii liharoogade kui verivorsti juurde, andes igale toidule sügava umami ja magus-hapu tasakaalu. Pohl lisab kastmele värskendavat hapukust, samas kui must küüslauk toob esile sügava ja kompleksse maitseprofiili.

Virumaa parima joogi tiitli teeninud Vinkymon ebaküdoonia jõululimonaad on meeldivalt magus, vürtsikas jook, milles on tunda põhjamaiselt värsket ebaküdooniat ja soojendavaid vürtse. Sobib nautimiseks nii jõulupühadel, jaanilõkke ääres kui muudel hetkedel. Joogis olev süsihappegaas lisab värskust ja kergust.

Hindamiskomisjoni esimees Rain Kuldjärv toob välja, et traditsiooniliste maitsete kõrval olid tänavusel konkursil ülekaalus trendikad tooted, mis järgivad maailmas valitsevaid toidutrende.

Tema sõnul näitab väikeettevõtete tootevalik, et terviseargumendid pole enam toredaks lisaboonuseks, vaid üha enam hädavajalik eeldus, et konkurentsis püsida. "Otsitakse komponente, mida toodetele tervisenüansiks lisada ja välja tuua. Olgu see siis suhkru vähendamine, lisatud vitamiini-, mineraalainete ja kiudainete rikkad komponendid või näiteks oomega-3 rasvhapped," kirjeldab Kuldjärv suundumust toetada tervislikku toitumist.