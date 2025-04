Vareste lärmakus on linnaelanikud pahameele ja kaebusteni viinud

Kui murelik linnakodanik teada andis, et seda viimast on temaga juhtunud õige tihti, sest turul tuleb käia ja selleks tuleb tal mööduda puudest, kuhu varesed pesa on teinud, palus Virumaa Teataja olukorda kommenteerida maakonna ühel tuntumal linnutundjal Peep Veedlal ning Rakvere linna keskkonnaspetsialistil Kerli Kõuel. Ehk on probleem selles, et linnud on meeleheitel ja sagivad ringi, sest viimasel ajal on maha võetud nende pesapuid?