Kaido Ole näitusel tuleb kuraatoritund

​Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim ütles, et küsimusi, millele otsitakse kuraatorituuril vastust, on erinevaid. Kas kunstnik põgeneb oma ande eest? Kas looming võib kunstnikku ahistama ja lämmatama hakata? Miks on galeriis (auto)portree peenisest? Kumb oli enne, kas kunst või kunstnik? Igaühel on võimalus ka ise küsimusi esitada.