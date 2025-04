Rakvere triatleet avab hooaja Californias

Eesti Triatloni Liidu pressiteenistusele rääkis Kivioja, et analüüsib oma hooaega igal aastal põhjalikult ning otsib võimalusi arenguks. "Sellel tasemel pole suuri muutusi lihtne teha, kuid oleme treeningprotsessis siiski teinud väikseid kohandusi," kõneles Kivioja oma ettevalmistusest.



"Olen juba seitse aastat sama treeneri käe all treeninud ja tänased treeningud erinevad oluliselt esimestest. Kuna keskendun nüüd pikematele distantsidele, on lõigutrennide intensiivsus madalam, aga maht suurem. Sel hooajal olen eriti palju rõhku pannud rattasõidu arendamisele – nii jõusaalis kui ka trennis suurema intensiivsusega töötades."



​Lisaks treeningutele on Kivioja teinud muudatusi varustuses. "Mind võib olla keeruline võistlusülekannetes ära tunda, sest sel hooajal on mul uus Cervelo ratas AT Spordi toel ning uus võistluskombe MooMoost. Samuti olen panustanud aerodünaamilisuse parandamisse, mis peaks mind rattarajal veelgi kiiremaks tegema."



​Kivioja alustab hooaega Ironman 70.3 Oceanside‘iga ning jätkab kuu aega hiljem Ironman 70.3 St. Georgesis. Kui kõik sujub plaanipäraselt, võib teda näha ka T100 San Franciscol mai lõpus. Seejärel suundub ta tagasi Euroopasse, et juulis teha oma esimene täispikk Ironman. Augustis on ta stardis IM 70.3 Tallinnal, kuid hooaja teine pool sõltub edasistest kvalifikatsioonivõistlustest ja võimalikest startidest T100 sarjas või maailmameistrivõistlustel.



​Hooajavälisel ajal on Kivioja treeninud peamiselt Portugalis Monte Gordos, kus on ideaalsed tingimused kõikide alade harjutamiseks. "Sel aastal katsetasime ka Hispaania Altead, kuid lõpuks otsustasime Monte Gordosse naasta – siin on kõik vajalik olemas ja keskkond võimaldab treeningutele täielikult keskenduda," jagas ta oma ettevalmistuse tagamaid.