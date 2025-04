Rakvere haiglas said külastuse piirangud läbi

Veebruaris oli nakkushaiguste leviku tõttu külastuspiirang sisehaiguste osakonnas. 21. märtsis algas hingamisteede viiruste tõttu külastuskeeld statsionaarses õendusosakonnas. Nüüdseks on piirangud läbi ning lähedased pääsevad taas külla.

Rakvere haigla arendus- ja avalike suhete spetsialist Tiina Raudla selgitas, et osakond läheb külastusteks harilikult kinni, kui on kolm neli haigestumist ja suur tõenäosus, et viirus tuli osakonda külastajaga.