Haljala juurtega muusikul tuli välja uus lühialbum

Kadri Voorandi sõnul pole tegu tema jaoks tavapärase kontsertsalvestisega. "Olin tol õhtul võtnud kokku julguse katsetada otse laval esmakordselt üht uut vaimset praktikat, mille sisu oli sügavalt isiklik, ja usun, et seda tunnet on ka mu hääletoonis kuulda," selgitas Voorand. Kuulaja ei peagi tema sõnul mõistma, mida ta tegi, aga usub, et tunneb selle miski ära südamega. "Mitte alati ei jõua sellised uued katsetused salvestusele, seepärast olen eriti õnnelik, et õnnestus see maagiline moment talletada," ütles Voorand.