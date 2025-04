Goethe instituut juhendas õpilasi meedia kasutamisel

Uute teadmiste rohke päev algas lühikese enesetutvustusega ning aruteluga uudiste ja meedia üle. Seejärel said õpilased valida kahe töötoa vahel: "Kriitilise mõtlemise tähtsus" ning "Mina ja tehisintellekt". Päeva kulminatsiooniks kujunes kõnelus Spiegeli ajakirjaniku Jan Petteriga Zoomi​ veebikeskkonnas. Ajakirjanik tutvustas enda igapäevatööd ning selgitas, miks ta sellise ameti valis. Pärast õpilaste küsimustele vastamist pöördus ajakirjanik omakorda õpilaste poole paari küsimusega, uurides eelkõige nende kogemuste kohta tehisintellekti kasutamisel ning kas koolides on tehisintellekti kasutada lubatud. Töötoa lõpetas tagasisidering, kus osalejad said rääkida oma kogemusest ja sellest, mida nad õppinud olid. Õpilastele töötuba meeldis, kuid toodi esile, et aruteludeks oleks võinud rohkem aega jääda.