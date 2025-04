Teatrit tunnustati ligipääsetavuse kleebisega

Kleebisega teatrit tunnustanud ​ligipääsetavuse töörühm on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juures tegutsenud viis aastat. Käiakse kultuuri-. spordi- ja sotsiaalobjektidel vaatamas, milline on olukord.​ ​Ligipääsetavuse projekti juht Helmi Urbalu ütles, et aastatega on olukord paranenud ning Rakvere teater on maakonnas teine asutus Kunda klubi järel, keda tunnustatakse kleebisega "Siia saab".