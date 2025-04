Tapal arutati ettevõtluse ja kaitsevaldkonna koostöövõimalusi

Tapa vallavanem Riho Tell tõi oma tervituskõnes esile, et kaitseväe kohalolek piirkonnas on loonud olulisi arenguvõimalusi. Ta märkis, et 1. jalaväebrigaad on üks suuremaid tööandjaid vallas, pakkudes tööd rohkem kui 200 inimesele. Vallal on soov meelitada juurde uusi ettevõtteid ja töökohti, mille jaoks on loomisel ettevõtlusala sõjaväelinnaku läheduses. Kohaliku omavalitsuse eesmärk on muuta ettevõtete tulek piirkonda võimalikult lihtsaks ja bürokraatiavabaks.