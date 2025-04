Colosseum on üks Rooma kuulsamaid ja muljetavaldavamaid vaatamisväärsusi. See iidne monument ehitati 70-80 aastal ja on maailma suurim amfiteater, mis mahutas kunagi ligikaudu 50 000 pealtvaatajat.

Iga reisisell teab, et Itaalia pealinna reisimiseks on parim aeg kevadel või sügisel. Suvel on suurlinnas lämmatavalt palav. Talvejopes ringi seiklemine on jällegi maitseasi.