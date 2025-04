"Teeme praegu jalutuskäiku ja abistame konnasid. See õpetab lastele looduselähedust," rääkis Štelter. Kasvataja ümber olid Robert, Johanna, Kennet, Laura ja Simmo. "Juba eile (1. aprillil – A.T.) oli näha konnasid liikvel. Võib-olla keegi nägi veelgi varem," lisas ta.

1. aprillil leidis Štelter lastega 16 konna, kes kõik Porkuni järve aidati. 2. aprillil kella kahe paiku oli laste ämbris juba viis konna. Štelter teadis öelda, et peamine konnade päästmise aktsioon on alles algamas. "Aprilli lõpu poole on saak suurem," lisas ta.