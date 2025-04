Robert Sild ja Marika Uussalu ei väsi konnade päästmisel

Robert Sild on tegutsenud tööõpetuse õpetajana erinevates Lääne-Virumaa koolides. Marika Uussalu on klassiõpetajaks sealsamas Porkunis. Konni on nad kevadisel rändehooajal Porkunit läbiva Järva-Jaani-Tamsalu-Kullenga maantee äärest päästnud juba kümmekond aastat.