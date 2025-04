Tartu ringkonnakohus tunnistas vandeadvokaat Küllike Nammi süüdi toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses

Süüdistuse järgi omistas Vihula vallavanem suulise volitusega Küllike Nammile avaliku ülesande täitmiseks ametiseisundi õigusteenuse osutamiseks ja valla esindamiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vihula valla põhimääruse alusel. Vandeadvokaat Nammi poolt toime pandud kirjeldatud sündmuste ahel näitab, et ta mõistis, et ta oli volitatud isik Vihula valda esindama ja sai aru, et tal polnud õigusabilepingut.