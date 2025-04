Droonifotod Rakvere jalgpallihalli ehitus on graafikus

Rakvere linnavalitsuse ehitusinsener Marianne Klopets sõnas, et sisehalli ja olmehoone ehitus on seni kulgenud plaanipäraselt. "Halli vundament on valmis ja gaasitrass ümber tõstetud. Olmehoone vundament, seinad ja katuse kandekonstruktsioonid on valmis," kirjeldas Klopets. "Praegu paigaldatakse sademeveetorustikke, tehakse parkimisplatsi alust ja ka halli kunstmuru aluskihte."