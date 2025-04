"Oleme aastaid käinud hoolekandeasutustes ette teatamata tuleohutuse kontrolle tegemas. Kahjuks on igal aastal üsna sarnane pilt: paljudes majades on puudusi tuletõkkeuste, evakuatsioonivalgustuse, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja evakuatsiooniteedega," märkis Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Gerli Pajula. Tema sõnul saadi veel kord kinnitust, et eelmisel aastal kontrollitud hoolekandeasutuste majades ei ole jätkuvalt asjad korras.