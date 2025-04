Piltuudis Virmalised tõid taevasse värvide mängu

Vikipeedia andmetel on virmalised ehk põhjavalgus ja ka lõunavalgus atmosfääri kõrgemates kihtides esinev optiline nähtus, mille põhjustajaks on päikeselt lähtuvate laetud osakeste (nn päikesetuule) kokkupõrked Maa atmosfääri osakestega. Virmalised esinevad nii põhja- kui ka lõunapoolkeral. Neid nimetatakse vastavalt aurora borealis ja aurora australis (ladina keeles ‘põhjakoit‘ ja ‘lõunakoit‘). Üldnimetus on aurora polaris ‘polaarkoit‘.