Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Rajooni rahvamalevlased tegid aktiivipäeval kokkuvõtteid oma tegevusest. Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee esimehe asetäitja P. Randroo märkis, et rahvamalevlasi on meie rajoonis üle 1400. Nemad korraldasid ühtekokku 1463 kontrollretke, pidasid kinni 1317 õiguskorda rikkunud inimest, koostasid 346 akti, millest 45 saadeti seltsimehelikele kohtutele ja 112 töökoha administratsioonile. Miilitsa-, kohtu- ja prokuratuuriorganid lahendasid 169, rajooni täitevkomitee administratiivkomisjonid aga 20 asja. Peale selle tehti 1220 inimesele hoiatus. Rajooni rahvamaleva staabi juurde on moodustatud seitse spetsialiseeritud erigruppi, kelle tööd juhib rajooni täitevkomitee siseasjade osakond. Rahvamalevlaste teoreetilise taseme tõstmiseks korraldati 1974. aastal 256 õppust. 1974. aasta sotsialistliku võistluse tulemuste järgi arvatakse rajooni paremateks tootmiskoondise «Rakvere», tsemenditehase «Punane Kunda» ja Vinni näidissovhoostehnikumi rahvamalev. Neid kõiki autasustati EKP Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee aukirjaga. Tootmiskoondise «Rakvere» ja tsemenditehase «Punane Kunda» rahvamalev said sõiduauto ostuloa. Kokkuvõttest ilmnesid ka vajakajäämised. Rõhutati, et korravalvurite tegevus peab olema suunatud kõikvõimalike õigusrikkumiste ärahoidmisele. Kui ollakse linnas patrullretkel, on ka avalik kord parem. Vähem on näha joobnuid ringi tuigerdamas, harvemad on muud õigusrikkumised.