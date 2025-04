Teatriseintele ilmus kolm põnevat näitust

Aprilli algusest mai lõpuni on suure maja jalutusgaleriis avatud Jane Tiidelepa maalinäitus «Kuldkeeled on tõmmatud üle vee», mis peegeldab elu pimedama poole meeleolude transformeerumist värvi- ja elurõõmuks.

Maalid on sündinud rõõmust, vabadusest ja võimalusest olla värvide keskel ja maalida. Jane Tiidelepp on mitmekülgne looja, kes tegeleb aktiivselt maalimise, luuletamise ja etenduskunstiga. Andekas kunstnik on muu hulgas tänavuse TarSlämmi võitja. Autor on teatrigaleriis kohal neljapäeval, 24. aprillil kell 17.17 ja astub üles eurütmia kavaga.