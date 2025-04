Kunstnik avaldab armastust loodusele

Näitus on kunstniku sõnul armastusavaldus loodusele – valguse ja varjude mängule, meeleolu loovatele detailidele. Igas teoses peegeldub looduses kogetud habras ja haruldane hetk. «Need on erilised hetked, kui tundsin: vaat see on hetk, mida tahaksin lõuendile panna. Soovin vaatajaga jagada emotsioone, mis ajendasid seda pilti tegema. See on minu mosaiik loodusest.»