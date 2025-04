Viru-Nigula vallavolikogu keeldus algatamast kahe tuulepargiala eriplaneeringut

Eriplaneeringute mittealgatamist põhjendas volikogu eelkõige asjaoluga, et ​Viru-Nigula vallal on praegu pooleli uue üldplaneeringu menetlemine, kus tuuleparkide rajamiseks sobilikud alad nagunii kajastust leiavad.

Vallavolikogu otsuses, millega keelduti eriplaneeringut algatamast, on muuhulgas kirjas, et OÜ Utilitas Wind soovib tuuleparke rajada piirkonda, mis praktiliselt ei kattu tuuleenergeetika alaga, soovitud territooriumist vaid väga väike osa hõlmab potentsiaalset tuuleenergeetika ala. Antud piirkonna suhtes on kriitiline ka keskkonnaamet, kuna seal leiti 2023. aastal väike-konnakotka asustatud pesa.

Nii Viru-Nigula vallavalitsuse kui ka vallavolikogu seisukoht on, et põhjust potentsiaalsete tuuleparkide rajamise alade laiendamine väljapoole uues üldplaneeringus kavandatud alasid ei ole põhjendatud ega mõistlik.

"See teema on laual olnud juba mõnda aega," lausus Viru-Nigula vallavolikogu esimees Ainar Sepnik. "Üldplaneeringu menetlemine on meil lõpusirgel ja seepärast ei näe me mingit vajadust algatada eriplaneeringut, sest üldplaneeringusse saavad kõik tuuleenergia arendamiseks sobivad alad kirja pandud."