Võsu kandis tiirutab ringi agressiivne karulaugumüüja

Karulaugumüüjat kirjeldatakse kui väiksema kehaehitusega vanem naist, kes sõidab sinise "pirukakuudi" Opeliga. Mõned temaga kohtunud inimesed lisavad, et naine räägib eesti keelt kerge aktsendiga ja kirjeldatud on ka juhtumit, kus karulaugumüüja oli omavoliliselt sisenenud majapidamise kööki. Kui potentsiaalne ostja väitis, et temal raha pole, olevat karulaugumüüja pakkunud, et tasuda võib ka moosipurgiga; teises kodus tundis ta aga huvi lillepostamendi vastu.