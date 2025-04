​Kui kümmekond aastat tagasi juunioride meistrivõistlustega Euroopa tasemel alustati, oli selles klassis võistlejaid neli-viis-kuus ja juhtus sedagi, et etapi finišisse jõudis vähem võistlejaid, kui poodiumil kohti. 12. hooajaks on jõutud aga nii kaugele, et sarja on end registreerinud 21 kuni 26-aastast pilooti ja Hispaania asfaldirallil oli neid stardis 20. Ehk konkurents on väga tihe.