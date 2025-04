Väike-Maarja vald ootab ettepanekuid aasta ema aunimetuse andmiseks

"Aasta ema valimine on kaunis traditsioon, millega anname au neile emadele, kelle hool, armastus ja pühendumus on kujundanud tugevaid peresid ja kogukondi," ütles naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver ja lisas, et oodatakse ettepanekuid emade kohta, kes on oma lastele eeskujuks ja kelle panus ulatub koduuksest kaugemale.