Selgusid aasta kool 2025 poolfinalistid – finaalikohta püüab ka Rakvere reaalkool

Haridus- ja Noorteameti korraldatavale aasta kooli konkursile kandideeris sel korral 32 kooli. Harno aasta kooli projektijuhi Merili Kärneri sõnul näitab see jätkuvat huvi konkursi vastu.

Aasta kool 2025 žüriiliikme ning investori ja endise õpetaja Kristi Saare sõnul olid kõikide kandidaatide tööd head ning valiku tegemine oli keeruline. "Tunnustust väärivad kindlasti kõik konkursil osalenud koolid ning igaüks neist suutis oma kandidatuuriga oma kooli eripära edasi and," sõnas Saare ja rõõmustas, et lisaks tavapärasele klassiruumis õppimisele on koolid leidnud ka huvitavaid viise, kuidas õppetööd kaasahaaravamaks teha.