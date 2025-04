19. korda toimuvad linnade ja valdade päevad tõstavad esile omavalitsuste olulisimad teemad

Suur osa programmist on pühendatud hariduse ja sotsiaalvaldkonna sõlmküsimustele, koolivõrgu korrastamisele, eestikeelsele õppele üleminekule, tervise- ja sotsiaalteenuste lõimimisele ning vaimse tervise toetamisele. Energiateemad ulatuvad kogukonnaenergeetikast ja biogaasist kuni geotermaalenergia ning ringmajanduse võimalusteni. Avatud on ka messiala, kus partnerid avalikust ja erasektorist tutvustavad oma lahendusi hariduse, sotsiaalteenuste, IT ja energeetika vallas.

Esile tõusevad samuti juhtimise, personalitöö ja digiteenuste areng – kuidas juhtida omavalitsust väärtuspõhiselt, kaasata erinevaid põlvkondi ning rakendada kasutajakeskset teenuseloomet. Lisaks käsitletakse siseturvalisust ja kriisivalmidust, kohalike eelarvete kujundamist ja EL-i rahastusperioodi 2028+ väljavaateid.

Erilist tähelepanu saavad planeerimine ja elukeskkond, liikuvus ja ühistransport, õigusloome ning kogukondade ja vabaühenduste roll. Programm toob kokku ka kogemused väikestest omavalitsustest, kus IKT, ettevõtlus ja kogukonnaaktiivsus arenevad sageli piiratud ressursside tingimustes, kuid innovaatilise lähenemise toel.

Ürituse korraldustoimkonna liige Sirje Ludvig sõnas, et tänavune huvi linnade ja valdade päevade vastu ületas kõik varasemad aastad. "Registreerimise pidime sel korral sulgema juba enne ametlikku tähtaega – huvilisi oli lihtsalt rohkem, kui ruumid mahutavad. See näitab, et linnade ja valdade päevad on omavalitsustöötajate jaoks muutunud tõeliselt oluliseks õppimise ja koostöö platvormiks," ütles Ludvig.

Teemade sisulise kasvu toob esile ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid. Tema sõnul on osalejate ring tänavu märgatavalt laienenud. "Esmakordselt sisustavad töötoa ka maakondlikud arenduskeskused ja omavalitsusliidud. Lisaks on programmis tugevamalt fookuses teemad, mis varem on jäänud tagaplaanile – näiteks väärtuspõhine juhtimine ja personalitöö areng, mis on võtmetähtsusega kogu kohaliku tasandi kestlikkuse jaoks," märkis ta.