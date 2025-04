"Meditsiiniõpe on läbivalt oluline ja vajalik igale kaitseliitlasele, seepärast on vaja olla uuendustega kursis kõikidel tasanditel, integreerida uued teoreetilised ja praktilised oskused, sealhulgas Ukraina võitlejatelt saadud õpikohad, üksuste igapäevasesse väljaõppesse," rääkis kompaniimeedik seersant Kaarel Targo ja lisas, et seekord keskenduti laskursanitaridele ning jao- ja rühmaülematele, kes teadmised ja oskused hiljem iga võitlejani viivad.