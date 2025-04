Kaidi Kivioja alustas hooaega Californias 5. kohaga

Kivioja sõnul polnud võistluse algus lihtne. "Ujumine 13-kraadises vees ei sobinud mulle üldse ja mu keha ei tahtnud tööle hakata. Vahetusalasse joostes olid käed külmast nii tuimad, et ma ei suutnud oma kalipso krõpsu lahti saada," kirjeldas Kivioja võistlust. Ta kaotas tuimade kätte tõttu peaaegu minuti ja lõpuks pidi paluma abi konkurendilt. "See päästis mu päeva," rääkis triatleet.

Ka rattadistantsil tuli Kiviojal toime tulla ebakindlusega, kuna võistlus kulges suletud sõjaväebaasis, kus puudusid nii pealtvaatajad kui ka informatsioon positsioonide kohta. "Ratta algus oli samuti üsna külm, aga õhutemperatuur tõusis kiiresti ja mul hakkas ka soojem. Rattasõidu ajal polnud mul aimugi, kas liigun hästi või mitte," meenutas Vinnist pärit sportlane. Rattadistantsil arvas ta, et on liidritest kaugel, aga vahetusalasse jõudes nägi neid sealt välja jooksmas.

Jooksuetapp oli tema sõnul võistluse parim osa. Kohe jooksu alguses tundis ta, et jalad on head. Kivioja jooksis võistlustel oma poolmaratoni rekordi. "Kokkuvõttes olen väga rahul ja esimese võistluse kohta oli see päris hea sooritus," ütles triatleet.