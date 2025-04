Südamekuu kutsub liikuma ja tervise eest hoolt kandma

Teemakuusse panustavad nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonid ning panuse on andnud ka tervisekassa. Sel aastal räägitakse südamekuul rohkem kolesteroolist, sest kolesterooli kõrge tase on südamehaiguste peamine riskitegur. Põhja-Eesti regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarsti kardioloog dr Margus Viigimaa sõnul on väga oluline teada oma tervisenäitajaid, eriti kolesterooli taset veres, mis on esimene südame tervise näitaja. "Kolesterooli on meil veres kõigil, kuid kindlasti tuleks eraldi vaadata, milline on hea ja milline halva kolesterooli näit, sest liiga kõrge halva ehk LDL-kolesterooli tase soodustab veresoonte ummistumist," räägib südamearst.

Lääne-Virumaa Spordiliidu peasekretär Sven Hõbemägi toob esile, et kuu raames on maakonnas rohkelt üritusi, mis on suuantud eelkõige lastele ja noortele ning mis aitavad tõsta nende liikumisharrastust. "Me loodame kõikide üritustega teha selle nii põnevaks ja atraktiivseks, et tegelikult mingi protsent osalistest hakkaksid ennast regulaarselt liigutama ka aastaringselt. Selline üks kuu liigutamist tervisele pikas perspektiivis juurde ei anna, aga läbi selliste aktsioonide saab rohkem tõsta inimeste teadlikkust," toonitab Hõbemägi ning lisab, et südamekuul võiks alguse saada harjumus rohkem liikuda terve aasta läbi. "Kui sa regulaarselt liigud ja ka toitud õigesti, siis see avaldab mõju ka südamele, mis on meie mootor," sõnab Hõbemägi. Peasekretär lisab, et koostöö omavalitsuste spordijuhtidega on samuti olnud väga meeldiv ning spordiüritusi on korraldatud nii, et need sobituksid konkreetse valla või linna omapäraga.