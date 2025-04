Fotod ja video Kiirust ületanud sohver oleks äärepealt ilma jäänud 1600 eurost

Õigupoolest peatati kolme tunni vältel kuue liikleja auto. Kolm neist olid valinud sedavõrd suure kiiruse, et neil tuleb tasuda riigikassasse trahvisumma. Essu külas 50 alast kiirusega 94 km/h läbi tuhisenud Volkswageni juht pääses halvimast tänu sellele, et oli kaine, juhtimisõigusega ning varasemaid rikkumisi tal kirjas ei olnud. Oma õigustuseks sõnas juht politseinikele, et tema teada on antud kohas suurim lubatud kiirus 70 km/h. Isegi kui see oleks tõele vastanud, oleks ta ikkagi 21 km/h liiga kiiresti sõitnud.