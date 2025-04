Segapaaride bridžimeistrivõistlustel tuli välja jagada neli medalikomplekti

​Esimestena nimetatutel läks pisut paremini ja neile kuulusid kullad, Veervald ja Maasikas said hõbeda. Tagantjärele tarkus on see, otsustavaks kujunes üks viimases jaotuses võtmata jäänud tihi –​ tegemist oli osamänguga ja roberibridži harrastajad sellistele tihidele erilist tähelepanu ei pööra, kui leping välja tuleb, aga turniiribridžis on iga tihi kulla hinnaga, mis sel korral ka ilmekalt tõestatud sai.