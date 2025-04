Repliik: milline tuleb suvi

Eestimaa esimene liblik, kes mulle silma hakkas, oli kollane, aga mulle näis, et ma sõitsin autoga talle pihta või lendas ta õnnetult vastu autot, seega ei lähe ka see arvesse. Nii ei saa ma tänini kindel olla, kas ees ootav suvi tuleb kuldne või kirju.

Varasematest aastatest meenuvad kirjud liblikad, kes kevadel esimesena minu silme all lennelnud on. Aga milline on õigupoolest kirju suvi ja kui palju erineb see kuldsest suvest, ega ma ei teagi. Ja küllap ei tea seda keegi teinegi. Liblika nägemine on iseenesest juba tore ja teeb tuju heaks. Järgmisel nädalal lubab märksa soojemat ilma – aeg õues liblikat püüda!