Mesilaste ühiskond – utoopia, millest inimene võiks õppida

Alustame struktuurist. Pere keskmes on mesilasema, keda ekslikult peetakse kuningannaks – kõige tähtsamaks ja justkui juhiks. Tegelikult on ta ainus ühiskonna liige, kes ei saa lähtuda oma vabast tahtest. Tema elu on rangelt reguleeritud ja juhitud – mitte tema ei juhi, vaid teda juhitakse. Tema ainsaks ülesandeks on toituda ja muneda. Ja kui ta sureb? Pole hullu – pere kasvatab uue.